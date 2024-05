Redditometro, Meloni: «Meccanismo punitivo fu introdotto da Renzi»

EMBED





"Si è detto che il governo aveva reintrodotto un meccanismo di grande Fratello fiscale. Noi siamo sempre stati contrari al redditometro tanto caro alla sinistra". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video su Facebook per i suoi 'Appunti di Giorgia', "ma il punto è che nel nostro ordinamento esiste l'accertamento sintentico: la possibilità di contestare a chiunque le presunte incongruenze tra acquisti, tenore di vita e reddito dichiarato. Nel 2015 il governo Renzi ha normato questo meccanismo con un sistema di redditometro che era vessatorio e punitivo. Nel 2018 il governo Conte 1 abolisce quel redditometro ma un nuovo decreto ministeriale più attento ai diritti non è mai arrivato. Il risultato è che l'amministrazione finanziaria non ha limiti: l'accertamento sintetico continua ad esiste e siccome non c'è un meccanismo che stabilisca i limiti è del tutto arbitraria e discrezionale". "Abbiamo ereditato questa situazione pericolosa e per questo il Mef ha varato il decreto. Nelle ultime ore ho incontrato il viceministro Leo" e "ci siamo presi del tempo per lavorare con più calma a una norma diversa", ha concluso. (LaPresse)