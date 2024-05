Best League: poker Scientifico, Classico in chiaroscuro, doppietta Ragioneria. Foto. I risultati della 3^ giornata

RIETI – Passa in archivio la terza giornata della Best League e il torneo si appresta ad immergersi nel fine settimana dove continuerà anche nelle giornate di oggi e domani. Il venerdì sera ha visto lo Scientifico protagonista in tutti gli sport compreso il calcio a 5 Vecchie Glorie. Si rialza ragioneria che porta a casa ottimi risultati sia nel calcio a 5 che nel Beach Volley. Classico tra luci e ombre. Nel pomeriggio la quarta giornata.

I risultati del 24 maggio

Calcio a 5

Istituto Formazione Rieti-Ragioneria 5-10

Alberghiero-Classico 2-10

Scientifico2-Euroscuola 7-3

Basket 3vs3

Classico-Scientifico 40-66

Itis-Itis2 69-45

Beach Volley

Classico-Epn 2-0

Alberghiero-Ragioneria 0-2

Scientifico-Classico2 2-0

Vecchie Glorie calcio a 5

Scientifico-Classico 9-4

Le classifiche

Calcio a 5

Girone A

Itis 3*

Scientifico 3*

Classico 3**

Alberghiero 0**

Epn 0

Girone B

Scientifico2 3

Ragioneria 3*

Euroscuola 3*

Itis2 3*

Istituto formazione Rieti 0

Basket 3vs3

Girone unico

Scientifico2 4*

Itis 2

Ragioneria 2*

Scientifico 2*

Classico 0*

Itis2 0

Beach volley

Girone A

Epn2 4

Scientifico 4

Ragioneria 2

Alberghiero 1

Classico2 0

Girone B

Classico 2*

Epn 2**

Itis 0

Ragioneria2 0*

Scientifico2 0

Vecchie glorie calcio a 5

Girone unico

Ragioneria 3*

Classico 3**

Scientifico 3*

Epn 0

Istituto formazione Rieti 0**

*Gara in più

Il programma del 25 maggio

Calcio a 5

Scientifico-Itis ore 18

Itis2-Istituto Formazione Rieti ore 19

Epn-Classico ore 20

Basket 3vs3

Scientifico2-Itis2 ore 19

Scientifico-Ragioneria ore 20

Beach Volley

Classico-Itis ore 18

Scientifico-Epn2 ore 19

Scietifico2-Ragioneria2 ore 20

Calcio a 5 Vecchie Glorie

Scientifico-Ragioneria ore 21