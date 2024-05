“L’Italia cambia l’Europa”, ad Amatrice Fratelli d'Italia fa il punto sulla ricostruzione

RIETI – È partita ieri, 23 maggio, da Amatrice “L’Italia cambia l’Europa”. Una serie di incontri organizzati dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Rieti. Durante l’incontro politico, in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, il Deputato e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, l’assessore della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, i consiglieri regionali del Lazio, Eleonora Berni e Michele Nicolai, il Sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi e il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, hanno evidenziato l’operato del Governo Meloni e della Regione Lazio dopo un anno dal proprio insediamento.

Gli Amministratori di Fratelli d’Italia hanno analizzato il processo di Ricostruzione post sisma 2016 mettendo in risalto «le criticità che si sono trovati ad affrontare dopo l’insediamento e come stanno risolvendo i problemi per il rilancio delle zone del cratere. Un impegno importante per il territorio quello che Fratelli d’Italia e il Governo Meloni continuano a portare sulla Ricostruzione».

«Noi di Fratelli d’Italia siamo una grande squadra, stiamo lavorando e affrontando tanti problemi. La ricostruzione e la rinascita di Amatrice è certamente una priorità. Siamo consapevoli delle difficoltà ma grazie all’impegno dei nostri sindaci, consiglieri e assessori regionali, possiamo ottenere risultati concreti e dare finalmente risposte alle nostre comunità. Il mio compito più importante è quello di avvicinare i palazzi della politica romana a questi territori: per farlo occorre una dialettica costante con tutti, nessuno escluso», ha dichiarato il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.

«È un atto di fedeltà verso questa terra duramente colpita dal terremoto del 2016.

Quando siamo entrati in Regione abbiamo trovato solo immobilismo e nessuna programmazione. È stata dura iniziare e trovare il filo conduttore che ci sta permettendo di ricostruire finalmente Amatrice e le sue frazioni, ma lo stiamo facendo con determinazione e forza. Infatti, entro l’estate del 2024, partiranno molte opere di urbanizzazione, rimozione delle macerie e ricostruzione per ridare a questo borgo l’atmosfera che si respirava prima dell’agosto 2016. Non vogliamo alzare striscioni, ma riportate campanili al centro di Amatrice e sono sicura che con la giusta sinergia tutto questo sarà possibile. La dimostrazione è il Supercantiere che ci ha permesso di avere una giusta programmazione e il giusto coordinamento per iniziare un processo fondamentale nel cantiere più grande d’Europa. Ma la programmazione e la progettazione non finiscono qui, perché impegnandoci duramente, anche superando ostacoli burocratici, partiranno lavori fermi da anni. Da questo partito non uscirà mai nessuno slogan da social, ma una determinazione che farà parlare le azioni concrete per ridonare la luce a questi luoghi bellissimi», ha dichiarato l’assessore della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.