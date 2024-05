Sabato 25 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Non accenna ad arrestarsi il calo delle nascite nel Reatino. I dati pubblicati da Openpolis confermano la preoccupante tendenza, in corso ormai da anni. Una dinamica che inciderà sempre più, in termini di spopolamento, nelle aree interne, con il declino demografico visibile soprattutto nei piccoli Comuni della provincia.



I dati. Tra 2014 e 2021 (ultimo dato per cui sono disponibili le stime a livello comunale), il tasso di natalità rispetto ai residenti in paese è pari zero a Marcetelli, Pozzaglia Sabina e Nespolo, mentre il tasso di natalità ad Amatrice era di 5,7 per mille, sette anni dopo è passato a 9,1 per mille, con un aumento del 3,4 ogni mille abitanti. Un dato che pone il Comune, colpito dal terremoto dell’agosto 2016, al di sopra della media nazionale, che è del 6,8 per mille, e in linea con la media europea ferma al 9,1 per mille. Non si può dire la stessa cosa di Accumoli, dove il tasso di natalità era del 6 per mille per passare all’1,8 (-4,2). La maglia nera per denatalità va però a Roccantica, che nel 2014 aveva un tasso pari a 14,1 per mille e dopo sette anni ha azzerato tutto. Un meno 13,5 per mille ha fatto registrare anche Poggio San Lorenzo.

Al contrario, chi ha visto incrementare le proprie nascite è Paganico Sabino, che dallo 0 del 2014 è passato al 6,6 per mille. Tra i Comuni più grandi della provincia, a perdere i nati c’è Fara Sabina, che aveva un tasso di natalità di 10,6 per mille, per scendere sette anni dopo al 7,3 (-3,3 per mille). Un dato che pone Fara al di sopra della media nazionale, ma comunque sotto quella europea. Cittaducale ha visto una contrazione della natalità dell’1,9 per mille, passando dal 6,5 al 4,6, al di sotto della media, sia nazionale che europea. Cantalice, poi vede un -3,8 per mille, Poggio Bustone un -2 per mille. A Poggio Mirteto le nascite sono diminuite del 5,3 per mille: erano a 10,3 nel 2014 per passare al 5 per mille nel 2021. Contigliano incrementa le nascite dell’0,1 per mille, così come Leonessa con un +2,3.

Il capoluogo. E Rieti? Il tasso di natalità nella città capoluogo è di 5 nati ogni mille abitanti, in diminuzione rispetto al 2014, quando era pari a 6,9 per mille (giù dell’1,9 per mille). Un dato inferiore alla media nazionale e europea.

Tra i capoluoghi italiani, è Catania il Comune con il tasso di natalità più alto: 8,6 nati ogni mille abitanti. Appena dopo le città di Andria, Barletta e Palermo. Mentre agli ultimi posti spiccano diverse città sarde e una delle Marche: Ascoli Piceno (4,9), Oristano (4,9), Cagliari (4,5), Nuoro (4) e Carbonia.