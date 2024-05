Bayern Monaco, 12 milioni al Burnley liberare Kompany

In Inghilterra, il valzer delle panchine è caldissimo. Il West Ham ha ufficializzato l'arrivo di Julen Lopetegui come nuovo allenatore, sostituendo David Moyes. Lopetegui, ex Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton, era stato considerato dal Milan ma scartato per la reazione dei tifosi. Intanto, il Burnley sta trattando con il Bayern Monaco per liberare Vincent Kompany, ex giocatore dell'Amburgo che parla tedesco. Per la panchina del Chelsea, la BBC riporta che Roberto De Zerbi, Enzo Maresca e Kieran McKenna sono in corsa, con McKenna in pole position grazie al suo successo con l'Ipswich.