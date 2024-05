Franco Anelli, morto il rettore dell'Università Cattolica. Si è ucciso gettandosi dal sesto piano a Milano

È morto ieri sera Franco Anelli, 61 anni, avvocato, giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano. Ne dà notizia in una nota l'ateneo spiegando che le circostanze della morte in casa «sono in corso di accertamento».

Secondo quanto è stato riscostruito dai carabinieri, intervenuti su posto con il medico legale, dopo gli operatori del 118, Anelli si è suicidato buttandosi dal sesto piano del palazzo del centro di Milano in cui viveva. Gli investigatori e il medico legale hanno escluso l'intervento di terze persone.

«Con profonda costernazione – si legge in una nota dell’ateneo – la Comunità dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l'intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari». «Partecipo al dolore dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Professor Franco Anelli.

Così in una nota il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei. Anelli, alumnus dell’Ateneo e ordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza, era al terzo mandato, coincidente con il quadriennio 2020/21-2023/24, dopo la conferma all’unanimità del Consiglio di amministrazione riunitosi il 15 luglio 2020.