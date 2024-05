Spacciatore arrestato dai carabinieri

RIETI - Ad Amatrice i Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale, unitamente a quelli della locale Stazione Arma, in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Rieti, hanno tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente un uomo proveniente da fuori provincia ma domiciliato in quel centro.

Il provvedimento è scaturito sulla base di solidi elementi di prova raccolti dai militari dell’Arma di Cittaducale, impegnati in una complessa indagine che ha permesso di ricostruire la condotta del cinquantenne, che si rendeva responsabile di reiterati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana in Amatrice, Roma e Pomezia, facendo diventare la propria abitazione un punto di riferimento per lo spaccio rivolto a giovani e agli operai impiegati nel comune colpito dal sisma del 2016.

Sono stati circa 480 gli episodi di cessione di stupefacente contestati, tra gli anni 2022 e 2023, dei quali l’uomo dovrà rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito il cinquantenne è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Rieti.

L’indagine ha permesso di individuare, altresì, un suo correo, addetto alla materiale consegna dello stupefacente alla clientela, nei confronti del quale è scattata la misura cautelare dell’obbligo di dimora.