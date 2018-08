di Lorenzo Quirini

RIETI - La Festa della Birra torna con la seconda edizione a Oliveto Sabino. Stasera (25 agosto) a partire dalle 19, il paese della provincia reatina ospiterà diversi stand gastronomici, in cui la protagonista indiscussa sarà la birra, in particolare quella del Borgo, proposta in diversi gusti.



Il tutto sarà impreziosito, a partire dalle 22, da un'altra eccellenza reatina, gli Area765. La band torna in Sabina dove, così come in tutta Italia, è sempre la benvenuta, grazie alla qualità degli spettacoli realizzati. Un repertorio che spazia da alcuni brani scritti ai tempi dei Ratti della Sabina (ex formazione del gruppo), fino a quelli contenuti negli ultimi due album "Altro da fare" e "Volume Uno".



"Chi arriva prima aspetta", "Tra la luna e la tua schiena", "Kant Vs Dylan Dog" sono solo alcuni dei pezzi più amati, ai quali si aggiungono diversi inediti, portati in tour dal 2017.



Sicuramente una serata da non perdere, ricca di allegria, musica e tanta buona birra, a Oliveto Sabino.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:12



