Gli Area 765 tornano a esibirsi in città per l'ultimo concerto dell'estate

Venerdì 17 Settembre 2021, 08:57

RIETI - “Per favore mi daresti il tuo indirizzo, ho una lettera d’amore?” è un verso divenuto, negli anni, un mantra per i molti che hanno amato le canzoni dei Ratti della Sabina e che oggi seguono gli Area765. Saranno proprio loro stasera i padroni della scena in Via dei Pozzi, per quello che potrebbe essere l’ultimo concerto dell’estate.



Torna in città una band in attività dal 2011, in seguito allo scioglimento dei Ratti della Sabina, e che vanta un repertorio ricco e variegato, con pezzi più ritmati come “Fra le braccia della luna” e “Kant Vs Dylan Dog” ed altri dal sapore più nostalgico come “L’Ultimo Tango” e l’intramontabile “Tra la luna e la tua schiena”.

Appuntamento, pioggia permettendo, dalle 22.30 di stasera (venerdì 17 settembre) al Be’er Garden, con ingresso gratuito fino all’esaurimento dei posti a sedere.