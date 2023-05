Gli Area765 sono tornati: da oggi online il brano “Svincoli”

RIETI - Essere svincoli senza rampe. È con questa efficace metafora che gli Area765 tornano, dopo un’attesa lunga 9 anni, con il brano “Svincoli” da oggi disponibile sulle piattaforme digitali. Un testo, quello scritto da Stefano Fiori e messo in musica da Paolo Masci, che parla di incompletezze e di piccoli inciampi, ma in modo leggero e scanzonato.



«Gli svincoli sono dei bivi, punti in cui la strada cambia direzione. Può succedere di non sapere da che parte girare e quando lo si sa bisogna che ci sia una rampa che ti permetta di girare davvero. Se la rampa non c’è sono guai e non ti resta che improvvisare». Così la band descrive il brano, che sarà solo il primo di un periodo ricco di novità anche per quanto riguarda gli eventi dal vivo: l’agenda di Stefano Fiori e compagni si infittisce, come si vede dai canali social del gruppo, dove campeggia anche il nuovo logo degli Area765.



Tutto pronto per la prossima data di venerdì 26 maggio all'Asino che vola di Roma dove "Svincoli" farà il suo esordio su un palco, mentre il pezzo circola già su Spotify e si contano le ore per l'uscita del videoclip, girato tra Rieti e la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile.