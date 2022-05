Gli Area 765 in concerto a Fara in Sabina: si chiude così la stagione teatrale del Potlach

RIETI - Gli Area 765 ripartono dal Teatro Potlach di Fara in Sabina. Torna con un live acustico la band di Stefano Fiori, dopo mesi di assenza dai palchi. Uno spettacolo dal vivo con un'energia diversa da quelli fatti nelle piazze a cui il gruppo ci ha abituato negli anni: non mancheranno però gli inediti e i cavalli di battaglia, come “Tra La Luna e la tua schiena”, “Galleggiare” e “L’ultimo Tango” tra le altre.

«Ripartire da un teatro è sicuramente un segnale positivo ed incoraggiante», commentano gli Area, il cui calendario estivo è in corso d’opera. Quello che è certo però è che lo spettacolo previsto al Potlach il prossimo sabato (7 maggio) alle 21, sarà intimo e coinvolgente: un modo eccellente di chiudere la stagione teatrale a Fara in Sabina.

Info e prenotazioni: 3517954176