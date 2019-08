© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Area 765 tornano in concerto a Rieti. Il gruppo, nato nel 2011 dopo lo scioglimento dei Ratti della Sabina, esaudisce le preghiere di centinaia di fans sparsi per la nostra città che da tempo attendevano un live in centro. La location sarà il Garden Be’er di Via dei Pozzi, pronto ad accogliere Stefano Fiori e compagni, il prossimo venerdì a partire dalle 22.30, per una serata imperdibile in compagnia di alcuni pezzi derivanti dal repertorio dei Ratti della Sabina e da altri propri degli Area 765.Una data, quella del 30 agosto, che s’inserisce all’interno di un tour molto ricco, con concerti in tutta Italia e diversi successi registrati all’interno di piazze e locali.Il merito è da attribuire senz’altro alla grande qualità del gruppo, uno dei pochi in grado di fondere rock e folk, con testi eterogenei e mai banali, come “Chi arriva prima aspetta”, “Accorda e Canta” e “Tra la luna e la tua schiena”, a cui vanno aggiunti altri di più recente composizione come “Kant vs Dylan Dog” e “Galleggiare”.