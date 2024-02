Esce il giorno di San Valentino “Virgole”, il nuovo singolo degli Area765

RIETI - Esce domani, giorno di San Valentino, "Virgole", il nuovo singolo degli Area765, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

«Virgole – spiegano i componenti della storica band Sabina- è, per brevità, una semplice canzone d'amore». Non a caso, dunque è stata programmata l’uscita per il 14 febbraio in occasione della festa degli innamorati.

L’incipit che accompagna l’uscita del nuovo singolo degli Area 765 riferita alla canzone d’amore è “Potete dedicarla a chi la merita, oppure tenerla per voi. Usatela”.

