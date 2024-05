Rieti, David di Donatello per la migliore acconciatura ad Alberta Giuliani di Castelnuovo di Farfa

RIETI - Anche la Sabina ai David di Donatello 2024 con una statuetta che arriva a Castelnuovo di Farfa grazie ad Alberta Giuliani.

Nella serata dove venivano assegnati i David (gli Oscar italiani del Cinema) presso lo Studio 5 di Cinecittà a Roma, ha fatto la sua ottima figura il film di Marco Bellocchio “Rapito” che ha visto diverse scene realizzate in Sabina, a Poggio Mirteto Scalo con alcuni scenari dell’antica Roma ricostruiti sulle sponde del Tevere. "Rapito" si è aggiudicato 5 statuette (secondo solo alle 6 del film della Cortellesi, "C'è ancora domani"), vincendo il David per la migliore scenografia, i migliori costumi, la miglior scenografia non originale, il miglior trucco e la migliore acconciatura.

Alberta Giuliani vince il David. E quest’ultima statuetta, quella per la migliore acconciatura, è andata ad Alberta Giuliani di Castelnuovo di Farfa.

Alla proclamazione sono subito partiti i complimenti via social, primo tra i tanti quello del sindaco di Castelnuovo di Farfa, Luca Zonetti il quale ha scritto “Congratulazioni alla nostra concittadina Alberta Giuliani che si è aggiudicato il premio come miglior acconciatura alla 69ma edizione dei David di Donatello con il film "Rapito” di Marco Bellocchio. Una splendida notizia per la nostra comunità”.

Giuliani è una professionista delle acconciature, docente presso il Corso di Cinema Hair Stylist ed ha prestato la sua arte a numerosissimi film di successo vincendo svariati premi in carriera. Per lei quello di ieri sera a Roma è il terzo David di Donatello dopo averlo già vinto nel 2010 per il film "Vincere" e nel 2015 per il film su Leopardi, "Il giovane favoloso".