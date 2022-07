Weekend di eventi a Fiano Romano: sul palco anche i reatini Area 765 e Roberto Billi

RIETI - Un fine settimana ricco di musica a Fiano Romano, dove ad esibirsi per il Borgo Festival ed il Borgo Rock Festival ci saranno anche degli artisti reatini. Tocca agli Area 765, questo venerdì (15 luglio) infiammare il pubblico del Borgo Rock Festival, che torna dopo due anni di assenza con la IX edizione. Nel programma della manifestazione ben 4 serate, da giovedì a domenica, che vedranno alternarsi sul palco antistante la chiesa sconsacrata di S. Maria Ad Pontem, altri nomi di rilievo della scena underground italiana.



A pochi metri di distanza, in contemporanea con gli Area 765, ad esibirsi sarà Roberto Billi, nella cornice del Borgo Festival che anche quest’anno abbraccia diversi linguaggi artistici con iniziative programmate dal 15 al 19 luglio. Nessun palco per Billi: il live del cantautore reatino si terrà tra la folla, che per la prima volta potrà ascoltare dal vivo anche l’ultimo brano “Stasera Esco”, nei pressi del castello di Fiano Romano.



Billi e Area 765, un binomio che non può non ricordare gli anni dei Ratti della Sabina, band che ha scritto un capitolo della musica folk-rock italiana e i cui pezzi risuoneranno venerdì sera nelle due manifestazioni tra loro correlate.