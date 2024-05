Scuole in Musica, successo per le studentesse della Sisti

RIETI - Gli studenti-musicisti della Basilio Sisti continuano a ottenere consensi nei concorsi musicali, come all’8° Concorso Nazionale “Scuole in Musica” nella edizione online di Verona, concorso che ha visto la partecipazione di diecimila giovani musicisti provenienti da tutte le regioni italiane.

Al concorso ha partecipato la classe di flauto traverso guidata dal professor Sandro Sacco, ottenendo ottimi risultati, dopo i successi negli ultimi anni con primi premi assoluti nei concorsi musicali di Città di Tarquinia (Viterbo), Città di Castello (Perugia), Città di Penne (Pescara), Concorso musicale “Gian Galeazzo Visconti (Roma), Concorso Internazionale Musicale “Luigi Zanuccoli” di Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena), è la volta del trio di flauti composto da Giulia Guillaume, Giulia Manzara e Flaminia Maria Lallo ottenendo il primo premio nella Cat. D (formazioni dal duo all’ottetto).

Le allieve del professor Sacco si sono distinte nella esecuzione della Sonatina in Fa. Magg. per trio di flauti del M° Massimo Di Vecchio. «Grande soddisfazione delle famiglie, dell'insegnante e dei ragazzi per l'ottimo risultato».