Mara Maionchi, (anche) il marito risponde a Tiziano Ferro: «Pesava oltre 100 chili, doveva dimagrire. Non sapevamo fosse omosessuale»

Una polemica destinata a non finire più, ma anzi a diventare sempre più grande. Ha iniziato Mara Maionchi, lo scorso martedì 30 aprile, quando intervistata da Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve ha parlato dell'irriconoscenza di Tiziano Ferro nei suoi confronti. Il cantante ha prontamente risposto sui social, smentendo tutto. La discografica ha poi voluto ribadire ancora una volta la sue posizioni, spiegando che «la riconoscenza umana, quella che fa proseguire il rapporto al di là della professione, è stata l’assenza che mi è più dispiaciuta» e ancora «qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso reputo la libertà e l’auto-determinazione sacre». Il botta e risposta sembrava essere giunto al termine, ma improvvisamente ha deciso di inserirsi nella querelle anche il marito della Maionchi, Alberto Salerno, noto produttore discografico italiano che con la moglie ha seguito diversi artisti (tra cui Ferro). Il discografico ha rilasciato un'intervista a mowmag.com.

Le parole di Salerno

Alberto Salerno ha tentato di fare chiarezza sulle parole della moglie: «Quello che Mara intendeva non era che Tiziano non ci avesse mai ringraziato, perché quello lo ha fatto, ma una telefonata una volta ogni morte di papa uno potrebbe anche farla per sapere almeno come stai». Le vere polemiche sono state sulla questione coming out: negli scorsi giorni, infatti, si è sparsa la voce secondo cui i due agenti avrebbero costretto Ferro a non rivelare la sua omosessualità.

La questione “peso”

Salerno prova a fare chiarezza anche riguardo le presunte pressioni fatte sul fisico di Tiziano Ferro. «Pesava 111 chili e gli ho detto che doveva dimagrire perché a vent'anni non poteva pesare così tanto, era una situazione malata. Noi lo abbiamo portato anche da un dietologo, un professore di primo livello che lo ha aiutato e poi lui si è messo anche a dieta. Al di là del lavoro era una cosa che lui doveva fare per sé stesso e pesare 111 chili non andava bene, io l'ho fatto per la sua salute», spiega il discografico a mowmag.com.