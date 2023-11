Domenica 19 Novembre 2023, 16:43

La Scia è aperta, i lavori sono stati tutti conclusi, ma per avere tutte le certificazioni e l'agibilità occorreranno ancora tre settimane. Non è ancora finita la vicenda del PalaBianchini di Latina e, di concerto, quella della Benacquista Basket che milita nel campionato A/2, che dovrà ancora giocare presso la struttura con la deroga di volta in volta concessa dall'amministrazione di piazza del Popolo.

Al momento, da quanto si apprende, c'è un fitto scambio di missive e documentazioni tra gli uffici tecnici del Comune di Latina e il Comando dei Vigili del fuoco, titolati a rilasciare le certificazioni per l'agibilità completa della struttura. In particolare, quella più importante, ovvero una certificazione relativa al rilascio della prevenzione incendi (Cpi). Un fitto via vai tra piazza del Popolo e piazzale Carturan, emerso dopo l'ultimo sopralluogo effettuato presso la struttura e l'ultimo confronto tra i due palazzi, poco meno di una settimana fa. Un ultimo confronto, in cui il Comune ha presentato tutti i lavori completati, con tutte le documentazioni degli interventi fatti, soprattutto il completamento degli spogliatoi, la conclusione dei lavori sugli impianti antincendio, inclusi i rilevatori di fumo.Ma occorrono alcune ultime certificazioni da produrre, anche in merito - sarebbe questo il punto - a ultime norme di sicurezza sui luoghi di eventi e manifestazioni, approvate poco meno di tre settimane fa, il 30 ottobre. E il Comune, a questo punto, messosi a disposizione a 360 gradi, intende essere zelante al 100%: il PalaBianchini, nel momento in cui viene riaperto senza deroghe, deve essere perfettamente a posto.In questa fase, dunque, il Comune sta lavorando ormai non più a lavori presso la struttura, bensì alla produzione di documentazioni e certificazioni su tutto quanto è stato realizzato ed è presente nel palazzetto e alla sua struttura. Ulteriori documenti, dunque, che sarebbero stati richiesti dai Vigili del fuoco per arrivare a chiudere la pratica una volta per tutte. Ma in Comune si dicono certi: si chiuderà tutto l'iter entro 3 settimane al massimo. Il che significa che la struttura potrebbe essere pronta intorno alla tredicesima o quattordicesima giornata di campionato. Campionato che la Benacquista Basket sta disputando, presso il PalaBianchini, sempre grazie alla deroga. Campionato in cui la squadra, nell'ultima partita, ha avuto purtroppo un 20-0 a tavolino contro la Novipiù Monferrato, nonostante la vittoria ottenuta sul campo, comminato per aver schierato un numero ritenuto non conforme di giocatori.Quella dei lavori al PalaBianchini è una vicenda ormai lunga, durata anni, a causa degli interventi che sono stati necessari da un lato per adeguare la strutture alle regole imposte dalle federazioni sportive, dall'altra per le certificazioni di sicurezza. Vicenda che portò anche l'allora squadra della Top Volley a spostarsi a Cisterna come impianto casalingo, assumendo anche il nome della città in quello del team. Più in generale, l'impianto di via dei Mille ha visto negli ultimi anni interventi anche in relazione alle vasche delle piscine, prima con la separazione delle utenze, per chiudere definitivamente alcuni contenziosi, poi con i progetti Pnrr per interventi di ammodernamento della vasca coperta.