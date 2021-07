E' ufficiale: a Latina lo stadio Francioni ha ottenuto l'agibilità

Venerdì 2 Luglio 2021, 12:50

Lo stadio Francioni di Latina ha ottenuto l'agibilità. Proprio pochi minuti fa la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dopo il sopralluogo definitivo, ha fornito il tanto atteso parere favorevole all'unanimità. Venerdì scorso era stato effettuato un primo incontro in Prefettura, che ha visto la presenza anche dei massimi dirigenti del Latina Calcio. Stamane, proprio allo stadio Comunale, le ultime decisive verifiche. E adesso, con lo stadio Francioni finalmente agibile, il Latina avrà una carta in più da giocarsi in chiave ripescaggio.