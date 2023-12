Venerdì 1 Dicembre 2023, 10:51

Una richiesta di fondi regionali per fare fronte all'emergenza venutasi a creare a Latina con l'interdizione del PalaBianchini, e quindi con la mancanza di un palazzetto dove poter disputare eventi sportivi, partite, campionati, corsi. È quella che ha prospettato l'assessore allo Sport del Comune, Andrea Chiarato, all'assessore regionale a Sport e Ambiente, Elena Palazzo, ieri in visita nel capoluogo pontino per un sopralluogo ad Al Karama.

Prima del sopralluogo, la Palazzo ha fatto tappa in Comune, dove ha incontrato i vertici dell'amministrazione comunale. In quella occasione, Andrea Chiarato ha posto la questione dell'assenza di un sito sportivo, ora che il PalaBianchini è chiuso e lo resterà per diverso tempo, per poter eseguire gli interventi strutturali richiesti dall'ammaloramento di alcuni pilastri. In particolare, da quanto emerge, Chiarato avrebbe posto anche all'assessore regionale la prospettiva di una tensostruttura, da installare su un terreno di proprietà dell'amministrazione. Soluzione che sarebbe la più rapida possibile, per poter fare fronte all'assenza di un palazzetto. Una tensostruttura da 3.500 posti, con gradinate, spogliatoi e attrezzature per disputare anche gare di campionato, il cui costo di messa in opera sarebbe però elevato, in quanto di diversi milioni di euro.«La chiusura del Palabianchini per gravi criticità strutturali afferma Chiarato ha messo l'amministrazione comunale in una condizione di difficoltà nel gestire i rapporti con le società sportive che fino alla scorsa settimana usufruivano della struttura. Per questo, ho rappresentato all'assessore Palazzo la situazione che la città di Latina si trova ad affrontare, convinto che con la giusta sinergia si possa evitare che le eccellenze del nostro territorio emigrino. Ringrazio l'assessore Palazzo per la disponibilità dimostrata e per il confronto sulle azioni da mettere in campo. Nel frattempo l'amministrazione è al lavoro per recuperare le strutture non agibili. Tramite un apposito macchinario è in corso una scansione 3D delle aree danneggiate per capire meglio come e dove intervenire» «Ho voluto incontrare l'assessore Chiarato per un confronto sulle principali problematiche legate all'impiantistica sportiva della città ha dichiarato l'assessore Palazzo - confermando la mia disponibilità a mantenere un dialogo costante per individuare insieme le strategie migliori al fine di arrivare a soluzioni condivise. Continuiamo a lavorare in squadra per garantire il diritto allo sport a tutti i cittadini».Subito dopo, la Palazzo, insieme a alcuni dirigenti e funzionari della Regione, e all'assessore all'Ambiente del Comune, Franco Addonizio, si è recata a Borgo Bainsizza presso il sito del campo Al Karama per verificare la situazione. Alla Regione, proprietaria del terreno del vecchio campo, andato a fuoco un anno e mezzo fa, spetta infatti l'onere della bonifica. Solo dopo effettuata la bonifica, il Comune provvederà a montare i moduli abitativi del nuovo campo, nel terreno adiacente, ove ospitare i nomadi che tuttora sono presso l'ex Rossi Sud di proprietà della Provincia. «L'assessore e i tecnici regionali - spiega Addonizio - hanno verificato la situazione e hanno preso l'impegno che entro pochissimo tempo il sito sarà bonificato. Entro un paio di giorni ci è stata garantita una risposta».