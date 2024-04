Giovedì 11 Aprile 2024, 19:33

La Direzione Regionale Ambiente e Parchi sarà oggi a Cisterna per una prima verifica al bosco de "Il Filetto", di proprietà comunale, da parte dei loro incaricati per il riconoscimento dell'area quale “Monumento naturale”. Si tratta di un primo step di una procedura che porterà alla tutela dell'area secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 29/97”. Il Filetto è un'oasi di 45 ettari di superficie, con alberi esemplari e reperti archeologici risalenti al 1500 come le “Grotte di San Biaggio”.

L’iter è iniziato dal luglio 2022 con il regolamento sulle sponsorizzazioni, poi c'è stata la deliberazione, a novembre scorso, delle linee d’indirizzo per la valorizzazione dell'oasi nonché per la candidatura alla Regione a monumento naturale. Un intento che l'amministrazione comunale ha condiviso con l’opposizione, come ha avuto modo di ribadire il sindaco Valentino Mantini durante l'ultimo consiglio comunale.

«Si tratta di un riconoscimento importante, a tutela e promozione del nostro storico polmone verde», ha detto il vicepresidente della commissione agricoltura in Regione, Vittorio Sambucci, che è anche consigliere comunale a Cisterna. «E siamo veramente soddisfatti dell'avvio di questo iter dopo che, con i colleghi di opposizione al Comune di Cisterna Gino Cece, Pierluigi Di Cori, Federica Felicetti e Antonello Merolla, nonché con le colleghe di Fratelli d'Italia Simonetta Antenucci e Federica Agostini, abbiamo protocollato la richiesta alla Regione per questo prestigioso riconoscimento. Una richiesta, quella fatta alla Direzione Regionale Ambiente e Parchi, per far in modo che questa oasi venga riconosciuto monumento naturale essendo una bellezza artistica e paesaggio da preservare a beneficio dell’intera comunità», conclude Sambucci.

IL PROGETTO

Nella delibera approvata a novembre dalla Giunta Mantini si legge che è prevista “la realizzazione di un’area ludico – ricreativa dedicata al “bootcamp”, ai percorsi sospesi tra gli alberi ed al “soft archery”. Inoltre è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale che lambendo il margine nord de “il Filetto” collega l’accesso al parco di via Monti Lepini all’accesso al parco di Via Tivera facente parte delle infrastrutture per lo sviluppo della mobilità sostenibile ed il cicloturismo del Comune di Cisterna”.