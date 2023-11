Domenica 19 Novembre 2023, 11:05

IL CASO

I DUBBI

Presentare ricorso al Giudice di pace. È quanto afferma il Codacons Latina, e in particolare il suo presidente provinciale, l'avvocato Antonio Formiconi, sulla vicenda delle cartelle esattoriali che diversi utenti del cimitero comunale di Latina stanno ricevendo in relazione a canoni di manutenzione cimiteriale non versati a Ipogeo. Una vicenda antica, quella del canone, fino al 2014 versato dal Comune di Latina in luogo degli utenti, poi passato agli utenti stessi al costo di 15 euro più Iva all'anno per ciascuna sepoltura di competenza (non importa se occupata o meno, la tassa è comunque dovuta), dando vita a un lungo braccio di ferro tra Comune e Ipogeo da un lato e associazioni dei consumatori dall'altro sul fatto che fosse dovuta o meno. Fino a un comunicato stampa dell'amministrazione di piazza del Popolo di due anni fa, in cui si affermava che sì, era dovuta. Un comunicato che però, a detta delle associazioni, non aveva fatto sufficiente chiarezza sulla vicenda. Ora, per gli utenti che non l'hanno versata, arriva la cartella esattoriale.Procedura sulla quale però il Codacons esprime non pochi dubbi: l'associazione sottolinea come in questi giorni «stiamo ricevendo diversi cittadini, utenti e consumatori, che hanno ricevuto cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per ruoli emessi da Ipogeo per canoni di concessione cimiteriali».«Queste cartelle - spiega Formiconi - risultano palesemente illegittime, sia in fatto, sia in diritto, in quanto si fondano non su titoli esecutivi divenuti definitivi e non impugnabili, bensì su titoli di credito, rappresentati dalle fatture di pagamento, non aventi carattere di cosa giudicata, e soggette al successivo giudizio di accertamento pieno ed effettivo per le prestazioni periodiche e continuative». Per questo, secondo Formiconi, «le cartelle esattoriali di pagamento messe a ruolo dalla società Ipogeo devono essere impugnate innanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Latina per carenza di potere ad emetterle e pertanto invitiamo gli utenti a rivolgersi alla nostra associazione al fine di trovare una piena e effettiva tutela giurisdizionale». Torna così di attualità la vicenda del canone di mantenimento cimiteriale di Latina, inserito nel più ampio progetto di finanza della costruzione dell'ampliamento, e gestione, del cimitero cittadino. Procedura approvata in Consiglio comunale nel 2008 e la cui convenzione di gestione fu siglata nella primavera del 2009 per una durata trentennale. Un iter che mostrò però da subito alcune criticità, non ultima l'assenza di una anagrafe dei defunti completa, con indicazione di eredi o responsabili delle sepolture.