RIETI - Era rimasto vedovo, adesso non ha più neppure la casa perché il sisma del 2016 l’ha resa inagibile, costretto a trasferirsi in uno dei moduli Sae assegnati ai terremotati. Ma in quei 40 metri quadrati, dotati di tutti i servizi e arredati, non può portarci a vivere il proprio figlio minore perché la Prefettura ha respinto la sua domanda di ricongiungimento familiare, non avendo la casetta il necessario certificato di idoneità alloggiativa.



Sul momento E.V., un kosovaro di 58 anni, quasi non voleva crederci: «Ma se nei moduli allestiti dalla Protezione civile ci abitano interi nuclei familiari nelle mie stesse condizioni, come è possibile che non posso portarci il mio unico figlio?». E’ una storia paradossale quella che coinvolge il cittadino straniero.



