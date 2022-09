Latina, il teatro comunale D'Annunzio ha l'agibilità e riapre

Il teatro comunale D'Annunzio di Latina ha l'agibilità e può riaprire. Il sopralluogo conclusivo della commissione pubblici spettacoli svoltosi stamattina ha dato il via libera finale a tutti lavori svolti finora. L'annuncio da parte del sindaco Damiano Coletta, sulla sua pagina Fb: «Il Teatro D’Annunzio è agibile - scrive Coletta - Dopo anni di progettazioni e lavori, la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (Ccvlps) ha concesso il nulla osta di agibilità. Un grazie agli assessori che si sono prodigati, al Servizio Decoro che si è impegnato fino a raggiungere un risultato complesso e difficile, e alla Commissione di Vigilanza gestita dal Servizio Attività Produttive per aver svolto il loro lavoro con attenzione. Uno dei beni comuni per eccellenza della città, il Teatro, torna ad essere un bene di tutti, in assoluta sicurezza». Il D'Annunzio non era mai stato agibile e aveva sempre aperto in deroga, sottoscritta dai vari sindaci; è poi stato chiuso nel 2015, quando l'allora commissario straordinario del Comune, Giacomo Barbato, decise che si doveva agire. Da allora, i lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti, sotto le numerose prescrizioni dei Vigili del fuoco, costati più di 1 milione di euro.