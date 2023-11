La storia unica dello stile secondo Coco Chanel

Nei suoi atelier di rue Cambon, Gabrielle Chanel teneva sempre a portata di mano un paio di forbici appese a un nastro che portava al collo come sautoir e al polso un puntaspilli. Oggi, questi stessi oggetti diventano i protagonisti di Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles, un inno all’arte e al savoir-faire del Haute Horlogerie della maison. Ognuno di questi pezzi racconta una storia unica per Chanel.



IL DESIGN

«Il Mademoiselle Privé Pincushion è un orologio di alta moda in un formato tanto sorprendente quanto armonioso: un formato che esprime il vocabolario della couture secondo Coco, dando al contempo voce ai migliori artisti del design orologiero. Questi ultimi, infatti, hanno proposto soluzioni tecniche sorprendenti a vere sfide creative», ha raccontato Arnaud Chastaingt, direttore del Watchmaking Creation Studio di Chanel. «Ho immaginato cinque tableaux per questa collezione: un merletto di camelie, una composizione di borse iconiche, gioielli sparsi sul tweed nero, un ricamo di diamanti e una giacca in fase di progettazione. Alla fine, che si tratti di alta moda o di alta orologeria, la magia è la stessa!». La forma ricorda l’architettura del puntaspilli ed è un inno alla semplicità, il quadrante sovradimensionato offre un incredibile spazio di espressione. Una tela bianca per apporvi i Métiers d’art più difficili e spettacolari. C’è Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles Embroidery Motif che unisce due ispirazioni diverse in una creazione unica. Il diamante, pietra preferita da Gabrielle e l’abito in crêpe di seta nero ricamato con paillettes (una creazione haute-couture disegnata proprio da mademoiselle negli Anni ‘20). Tutto questo è immaginato dallo studio di Orologeria in un disco convesso d’oro bianco rivestito di nero, innevato di diamanti (che richiedono una settimana continua di incastonatura) e ornato da una fila di piccole perle d’oro, incastonate singolarmente a mano.

Infine, il quadrante è ricoperto da un trattamento nero per creare un contrasto tra la luminosità delle pietre e il metallo.

La camelia, il fiore preferito di Chanel e onnipresente nelle creazioni Couture della Maison, si ritrova, invece, nel Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles Lace Motif grazie a un disegno in pizzo ricreato con la tecnica dell’incisione a mano. Questo è ricoperto da uno strato di smalto traslucido “Grand Feu”. E strati successivi di decalcomanie sottili creano un motivo a pizzo di camelie. La superficie è cosparsa di piccole perle d’oro e di cinque diamanti. Il prezioso motivo di una giacca in tweed, ornata da 92 diamanti e gli strumenti classici dell’alta sartoria sono i protagonisti del quadrante di Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles Motif. Gli arnesi da lavoro sono in oro giallo, scolpito con precisione, tanto da far immaginare il piano di lavoro di un da atelier di alta moda. Il quadrante è rifinito con una catena, come quella cucita all’interno di ogni giacca Chanel per assicurarsi che “vesta” perfettamente. Il fascino di una donna si riflette in ogni dettaglio del suo abbigliamento. Questa l’ispirazione di Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles Pearls Motif che riprende le lunghe catene di perle che Gabrielle Chanel amava indossare, spille Byzantine e le tracolle delle borse. Il tutto è incorniciato, esternamente, da una fila di diamanti e, internamente, da una finitura perlée in oro.

LE CATENE

Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles Quilted Motif è un omaggio alla borsa iconica del marchio. Cinque 2.55 sono incise e modellate in madreperla nera per ricreare l’effetto della pelle trapuntata. Le loro catene in oro giallo, incise, sono adornate con ciondoli di diamanti,ciascuna delle chiusure è impreziosita da un diamante taglio baguette. Un lavoro manuale che richiede tre giorni. Questa collezione rappresenta non solo la storia della maison anche le mille sfaccettature della personalità di Coco Chanel.