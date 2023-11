La magia dell’Africa nelle maschere tribali di Satta Matturi

L’amore per l’Africa lo deve alle sue origini, più precisamente al Botswana, dove torna regolarmente. L’expertise nei confronti delle pietre preziose, invece, l’ha ereditato dal padre.

Quest’ultimo era il direttore delle operazioni di DeBeers in Sierra Leone negli Anni Settanta e Ottanta, la stessa azienda dove la creativa ha mosso i primi passi nel settore dei preziosi.



IL RITRATTO

Satta Matturi, la designer africana di nascita ma londinese di adozione, ha fondato il suo omonimo marchio nel 2015 e si distingue per pezzi unici in oro 18 carati con diamanti e gemme colorate di provenienza responsabile.

L’approccio progettuale della designer è ponderato e radicato nella ricerca che porta a un approccio visivo e concettuale al design e all’estetica, combinando le profonde tradizioni del continente africano con una visione globale delle tendenze nel settore della gioielleria. I suoi pezzi forti, che sono in vendita a Londra presso la Galleria di Elisabetta Cipriani, sono raccontati dalla collezione Totem Nomoli.



LE MASCHERE

Le maschere tribali dell’Africa occidentale sono protagoniste ed evocano un essere o una forma spirituale. L’icona della maschera, unica nel suo genere, è stata creata utilizzando pietre colorate tagliate in modo speciale ed è sempre impreziosita da diamanti taglio brillante.

Matturi Fine Jewellery gestisce anche piccole iniziative nel continente africano che sostengono e promuovono il giusto lavoro.

Tra queste, il programma di empowerment dei giovani, il lavoro di sostegno all’acquisto di miniere artigianali e l’iniziativa di approvvigionamento responsabile dei diamanti. L’anno scorso Satta è stata, anche, nominata membro del consiglio direttivo del Responsible Jewellery Council (RJC) e ha ricoperto il ruolo di giudice di giuria in varie iniziative, tra cui i premi di design della Goldsmiths Company e i programmi di finanziamento per le difficoltà dei gioielli.



L’ARTE

È anche mentore e membro del comitato consultivo di varie piattaforme di design che promuovono il talento del design nel continente africano. L’Africa, la sua arte, la sua storia, il suo design e la sua cultura sono una costante fonte di ispirazione per la maison.