Chanel, un diamante protagonista del quinto movimento del nuovo J12

Sono quattro i movimenti totalmente di manifattura, ovvero progettati e costruiti all’interno del suo atelier, che Chanel ha realizzato negli ultimi anni. Un chiaro esempio di una maison che non si dedica solo alla raffinata estetica delle sue casse e dei quadranti, ma scegli di mettersi in gioco anche con il cuore stesso dell’orologio: il movimento meccanico. Non stupisce che proprio quest’anno sia arrivato un quinto prestigioso meccanismo, il calibro 5, un movimento tourbillon volante caratterizzato da un diamante solitario rotante incastonato sulla gabbia del tourbillon che crea un effetto ipnotico: questo diamante ha un taglio specifico con 65 sfaccettature per massimizzare la sua brillantezza.

Ad ospitare questo capolavoro della tecnologia, è il nuovo J12 Diamond Tourbillon Calibro 5. Progettato a Parigi da Arnaud Chastaingt, direttore dello Studio di creazione orologiera Chanel, è sviluppato e assemblato dalla manifattura a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera. Ugualmente bello sia sul davanti che sul retro, il meccanismo a vista con la sua sofisticata finitura, è ornato da una testa di leone, la firma dei movimenti di Alta Orologeria Chanel. Un diamante solitario è posizionato al centro della gabbia del tourbillon volante. Tagliato con precisione per massimizzare la sua brillantezza, il diamante ruota al ritmo dei secondi. Inoltre la lunetta, le lancette e la corona sono tempestate di diamanti. «Il Calibro 5 è il quinto movimento di manifattura – spiega Arnaud Chastaingt - progettato e sviluppato dalla nostra manifattura, Naturalmente lo abbiamo “vestito” di nero, un colore per noi iconico assieme al bianco. Anche il diamante ha un suo preciso significato: era la pietra preferita di Gabrielle Chanel. Ho preso quindi il J12 e ho deciso di regalargli un magnifico solitario. Fate attenzione, non è come chiunque si sarebbe aspettato, perché ruota in movimento perpetuo, creando un effetto contemplativo, quasi ipnotico. Inoltre è ambientato nel cuore di un nuovo movimento: riuscire a posizionare un diamante di queste dimensioni su un tourbillon è stato sin dall’inizio un’ossessione. Il team di progettazione ha dovuto disegnare uno speciale taglio per il diamante, in maniera tale da poterlo ospitare ma anche da poter regalare il massimo della luminosità grazie alle sue 65 sfaccettature».

Due le versioni del J12 pensate per ospitare il nuovo calibro, entrambe con cassa da 38 mm, impermeabile fino a 50 metri in immersione. La prima è in ceramica nera lucida e oro bianco con la lunetta impreziosita da 34 diamanti taglio baguette per 3,5 carati, 49 diamanti a taglio brillante e un solitario. La seconda è in ceramica nera opaca, con un solitario sulla corona e acciaio. Due look simili ma completamente diversi, naturalmente esclusivi. La produzione sarà limita, vista anche la straordinaria difficoltà nel realizzare il movimento e il dispositivo tourbillon: 55 pezzi per ogni versione, tutti con la menzione “Limited to 55” incisa sul fondello. Il quadrante è realizzato in maniera tale da proporre la visione completa del movimento e della gabbia del tourbillon che fa un giro su se stessa ogni sessanta secondi.