Tiffany, nei preziosi da collezione le meraviglie dei fondali

Sono passati quasi 70 anni da quando il giovane artigiano Jean Schlumberger fu chiamato a trasformare la sua particolare interpretazione dei fondali marini in pezzi unici per Tiffany & Co. Le sue opere sono diventate da allora alcuni dei pezzi da collezione più famosi e desiderati della maison di gioielli americana.



I DETTAGLI

Il lavoro di Schlumberger è diventato, negli anni, sinonimo di “invidiabile decadenza”, grazie ai suoi dettagli maniacali, ai materiali pregiati e agli omaggi alle silhouette che abitano il fondale marino.

I pezzi erano creati utilizzando pietre preziose come i diamanti, le ametiste, i rubini, oro e il platino, ma soprattutto usando la tecnica del paillonné che consisteva nel posizionare una lamina, detta “paillon”, tra due strati di smalto per aumentare la luminosità.



L’AZIENDA

Oggi il Blue Book 2023: Out of the Blue, ovvero la collezione di alta gioielleria di Tiffany, disegnata da Nathalie Verdeille, offre una nuova rivisitazione dei disegni originali di Schlumberger. I raffinati e dettagliati pezzi sono realizzati con zaffiri, opali neri, acquemarine, tanzaniti e diamanti e sono organizzati in motivi organici: conchiglie, coralli, meduse, stelle marine e ricci di mare.



IL REPERTORIO

«La nostra collezione è una danza tra mimesi e stilizzazione, rappresentazione e figurazione, realismo e astrazione della natura», ha spiegato Nathalie Verdeille, Chief Artistic Officer, Jewelry and High Jewelry di Tiffany & Co.

«I capolavori ispirati all’oceano sono un’ode al ricco repertorio creativo di Jean Schlumberger.

Partendo dalle sue creazioni, abbiamo ideato un nuovo linguaggio onirico che anima ciò che lui ha brillantemente concepito mezzo secolo fa».



LE CREAZIONI

Le creazioni sono contraddistinte dalla qualità e dalla personalità tipiche di Schlumberger, ma i design sono completamente nuovi: come la collana di conchiglie con diamanti e una straordinaria tormalina di oltre 10 carati o il collier di Pesci con uno zaffiro arancione di oltre 23 carati e un pendente a forma di stella marina con diamanti e una tormalina elbaite verde non valorizzata di oltre 22 carati.

Un’avventura creativa che offre solo un assaggio della vera bellezza di un luogo da desiderare, ma mai da conquistare.