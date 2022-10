Chanel, il ritorno di Première eleganza senza tempo

Scegliendo la forma ottagonale del tappo del flacone del profumo N°5 per la sua cassa, vestendola di lacca nera e prendendo in prestito la pelle intrecciata e la tracolla a catena dell’iconica borsa trapuntata per il suo bracciale, nel 1987 il Première ha sorpreso il mondo dell’orologeria che fino ad allora era stato governato da codici strettamente maschili. Trentacinque anni dopo questa lezione di stile torna nella sua versione originale continuando a dispiegare un fascino senza tempo.



Per Arnaud Chastaingt, direttore dell’Orologieria Creation Studio, questo modello incarna lo spirito dell’orologeria Chanel: «Première è stata la prima pagina nella nostra storia orologiera. È nato da un’assoluta libertà di creazione e ha dato inizio a una visione, il “fascino del tempo” misurato da Chanel. Nel 2022 volevo che Première ritrovasse il suo posto al centro della nostra collezione. Questa creazione è il nostro dna e un codice Chanel in tutto e per tutto. Molto più di un orologio, è una lezione di stile».



Il quadrante Première e il vetro bisellato sono immediatamente riconoscibili per la loro forma ottagonale. Una geometria direttamente ispirata al tappo del flacone di profumo N°5, che a sua volta richiama il contorno di place Vendôme, che Gabrielle vedeva dalla sua suite al Ritz. A questa icona se ne aggiunge un’altra: la tracolla intrecciata in pelle e catena della borsa trapuntata. L’orologio ne fa il suo bracciale flessibile, dotato di una chiusura raffinata. Così Première gioca con queste icone per crearne una nuova, che resisterà alla prova del tempo.