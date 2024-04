Centinaia di appassionati di yoga hanno sistemato i loro tappetini sulla pista dell'aeroporto principale di Bangkok , in Thailandia, eseguendo posizioni come il cane a testa in giù mentre i voli del mattino presto rimbombavano sopra di loro. Con le dita tese verso il cielo che si tingeva di rosso, i partecipanti hanno praticato yoga in un contesto unico e suggestivo.