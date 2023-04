Chiara Ferragni e la cabina armadio (piena di Chanel), pioggia di critiche: «Sembra una bancarella. Non si tengono così»

Venerdì 21 Aprile 2023, 09:37

Ogni mondo ha le sue regole, e anche quello della moda ha i suoi diktat, che vanno seguiti. O almeno saputi, e rispettati. A scivolare stavolta è stata la regina delle fashion influencer: Chiara Ferragni. E da lei nessuno se lo aspettava.

Chiara Ferragni, pioggia di critiche per la cabina armadio

Chiara Ferragni è nota per il suo stile di vita lussuoso e la passione per la moda di alta classe, ma stavolta è finita al centro di polemiche a seguito di un recente post su Instagram. L'oggetto del contendere sono le borse di Chanel, o meglio il modo in cui le tiene. Nella sua cabina armadio, la moglie di Fedez è solita fare mille storie in cui mostra alle sue fan i suoi outfit, ma agli utenti non è sfuggito un dettaglio molto particolare. Le amate e agoniate borsette con le due C incrociate sono tenute così messe su scaffali senza protezioni nè scatole. E il pubblico non glielo perdona proprio. «Non vanno tenute così», e ancora «Sembra un mercato». Fan arrabbiati e delusi, come si farà perdonare la Queen delle pailettes?

