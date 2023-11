Fred Paris, l'amuleto più romantico è prova di coraggio e fiducia

In molti hanno sicuramente presente il bracciale Force 10. Se anche il nome può non dire molto, vederlo farà capire subito di cosa si sta parlando. È nato nel 1966 ed è frutto di un’idea divertente del figlio maggiore del fondatore della casa di gioielli Fred: quella di intrecciare i cavi della vela, fissati alle estremità con rivetti, per creare un braccialetto che donò a sua moglie.



IL SIMBOLO

Un dono d’amore che si perpetua ancora oggi in un sentimento così forte che quel braccialetto Force 10, che si porta dietro tutto un mondo di fascinazione per il mare, è un evergreen tuttora, al punto di aver dato vita a una linea di monili e di essere diventato un simbolo di coraggio, perseveranza e fiducia in se stessi. Il bracciale può essere indossato in mille e più modi, tutti i giorni, come un portafortuna. È unisex ed è intercambiabile e anche molto originale, perché nasce dall’incontro inaspettato tra un cavo da vela in acciaio intrecciato e una fibbia in oro. La collezione che lo accompagna è allegra, disinibita e preziosa, declinata in colori energetici. L’anello Force 10 Winch evoca sempre il mondo della vela e ha un aspetto allo stesso tempo grezzo e raffinato, che richiama quello del verricello, un elemento tecnico fondamentale sulle barche (una sorta di argano). Rivisitato da Fred, si trasforma in una doppia linea dorata che trattiene il famoso cavo Force 10. È interpretato sia sugli anelli, che su orecchini, collana e bracciale a maglie.

Ma, cambiando abbastanza genere, pochi sanno che Fred è anche la maison di alta gioielleria che, nel 1990 fornì la famosa collana di cuori tempestata di diamanti e rubini che appare nella pellicola Pretty Woman. «Quando la nostra boutique in Rodeo Drive, a Beverley Hills, ricevette la visita del team di produzione del film alla ricerca di un gioiello per la sua attrice protagonista - spiega Valérie Samuel, vicepresidente e direttore artistico di Fred - non avevano idea che il pezzo che avevamo scelto sarebbe diventato una parte speciale della storia grazie al leggendario sorriso di Julia Roberts e all’eleganza di Richard Gere. A quel punto, l’abbiamo chiamata Pretty Woman e l’omonima collezione è parte di noi, un simbolo d’amore reinterpretato nel corso degli anni».



IL TALISMANO

Ora la linea punta a un’espressione moderna delle molteplici sfaccettature di questo sentimento, intriso della libertà di essere e di amare, a modo proprio. Alla stessa maniera di come si indossa un gioiello. Altro messaggio positivo arriva dalla collezione Chance Infinie, che celebra la morbidezza e la forza della femminilità, ispirata alla lemniscata, il simbolo dell’infinito. Questo sinuoso talismano diventa anello, collana, orecchini e bracciali, in pavé di diamanti e altre pietre come i rubini, o arricchiti da lacca turchese. Un invito a ricordare sempre di cogliere ogni opportunità.