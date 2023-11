Bedetti, se le gioie sono tradizioni di famiglia: «Non si finisce mai di conoscerle»

Mentre parla, Stefano Bedetti, titolare e consigliere, nonché quarta generazione, insieme al fratello Maurizio, della storica casa romana Bedetti, nota per alta gioielleria e orologi, usa spesso l’espressione «giocare con le pietre». Manifesta così il rapporto famigliare che lo lega a quelle che sono, in tutti i sensi, gli strumenti base del suo mestiere.



Quanta esperienza ci vuole?

«Tanta, ma, soprattutto, non si finisce mai di imparare e di conoscerle. È anche questo il lato affascinante del mio lavoro. L’amore è nato grazie a mio padre, Massimo, che è stato il primo italiano in assoluto a studiare presso il Gemological Institute of America, la più prestigiosa istituzione mondiale del campo, e che, poi, ha fondato anche quello italiano».



Quali pietre ritiene più affascinanti?

«Nell’ordine: rubini, smeraldi e zaffiri. Amo quelle colorate e trovo che queste siano le più belle e le più rare».



Ha convinto qualche suo cliente a virare su qualcosa di colorato?

«Recentemente. Per un anello da promessa di matrimonio, la cliente mi ha visto giocare con pietre colorate e ha scelto un rubino sangue di piccione perché voleva qualcosa di non classico come un diamante. Per il taglio ha scelto la forma a cuore. Le abbiamo presentato più progetti di design e, scelto quello che riteneva il più adatto, siamo passati alla realizzazione presso i nostri laboratori a Valenza. L’anello è stato dato durante una visita privata alla cappella Sistina».



La sua collezione preferita non è monocroma, quindi.

«Per me spicca quella con zaffiri: gli anelli hanno la pietra blu, rosa, gialla o arancione, il bracciale, che non a caso è detto rainbow, li ha multicolor. E non posso dimenticare gli anelli che montano diamanti fancy yellow, di qualità vivid, ovvero nella più intensa sfumatura di giallo».



Un bel successo per l’ azienda?

«Il grande e duraturo rapporto con De Beers, di cui siamo stati partner preferiti a Roma.

Con loro abbiamo anche organizzato la mostra Diamanti. Arte storia scienza, nel 2002, alle Scuderie del Quirinale. L’evento si è concluso con una serata speciale per i nostri clienti selezionati: un tagliatore ha mostrato come avviene il taglio».



Come quarta generazione che responsabilità sente?

«Sento responsabilità, ma anche sfide per il futuro. Quella di crescere, di divulgare la nostra storia e di trasmettere i valori di un’azienda nata nel 1882 ».



Lo fate anche sui social?

«La nostra comunicazione è omnichannel e credo che sia necessario usare canali veloci e diretti per trasmettere contenuti densi di significato. Li usiamo per veicolare la nostra storia. Per esempio, stiamo digitalizzando i modelli di una designer che ha collaborato con noi dagli Anni Settanta al Duemila».



La vostra clientela è cambiata?

«Si è rinnovata. L’alta gioielleria, soprattutto dopo il Covid, interessa anche un pubblico più giovane, che ha capito che i gioielli mantengono un valore perenne».



Come unite tradizione e modernità?

«La prima è legata ai materiali, che devono essere adesso come allora di immutata qualità. E devono essere creazioni per tutte le donne, di ogni età e, che al di là del loro valore, possano essere indossate tutti i giorni».



Cosa dovrebbe dare di più un gioiello?

«Vendiamo sogni, perché non si tratta di qualcosa di necessario, ma della possibilità di donarsi o farsi regalare un’emozione, che darà gioia anche in futuro».



Da dove traete ispirazione?

«Da Roma soprattutto, la nostra città. Prendiamo spunto dalla sua architettura, dai suoi colori e dalla sua luce. C’è una profonda connessione con questa città».