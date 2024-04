Belgio, insolita gara di imitazione del verso del gabbiano







Questo fine settimana, il caffè 'Verloren Gernoare' vicino alla municipalità costiera di De Panne in Belgio, ha ospitato la quarta edizione del Campionato Europeo di Grido dei Gabbiani. Simão João, uno scienziato portoghese, ha conquistato la medaglia d'oro con un punteggio di 87 su 100. I partecipanti, provenienti da paesi come Inghilterra, Svezia e Francia, hanno gareggiato in tre categorie: giovanile, adulti e colonia, quest'ultima per gruppi da due a cinque persone. La giuria, riporta Brussels Time, valutando su un massimo di 20 punti, ha assegnato fino a 15 punti per il grido e 5 per il comportamento, enfatizzando l'importanza di comprendere il linguaggio dei gabbiani. Marjolein Keesenberg dai Paesi Bassi e Joke De Keyrel dal Belgio si sono classificati rispettivamente secondo e terzo. L'evento mira a migliorare l'immagine del gabbiano, spesso descritto come "il ratto della costa", e a sensibilizzare sulle difficoltà che questi uccelli incontrano, come la scarsità di cibo naturale e la ricerca di siti di nidificazione sicuri.