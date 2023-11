Recarlo, parla il ceo: «Così si celebrano i momenti d'oro»

È l’amore che “muove” il mondo della gioielleria Recarlo: «È l’amore il centro di tutto, è nel modo in cui creiamo un gioiello, nel rispetto per il pianeta e per le persone che vivranno delle emozioni grazie ai nostri preziosi», racconta Paolo Re, ceo della maison di Valenza, fondata nel 1967 dal padre Carlo, mosso da una passione profonda per i gioielli e i diamanti. Alla base, il desiderio di celebrare i momenti più importanti della vita, con grandi classici come il solitario e la veretta, attualizzati, resi glamour e più informali per le nuove generazioni, restando ben ancorati al dna made in Italy. Si rafforza il segmento bridal, con i best seller delle iconiche collezioni Anniversary e Anniversary Love, disponibili anche in platino.



Più di cinquant’anni di storia e di passione per i gioielli: quali i valori fondanti?

«Lo stile Recarlo è uno stile riconoscibile dal design contemporaneo, dove l’eleganza del gioiello e l’alta qualità dei diamanti si incontrano in un’armonia perfetta».



I diamanti, una vostra eccellenza, sono sempre i migliori “amici” delle donne?

«Assolutamente sì, il diamante naturale è la pietra più preziosa in assoluto. Ogni diamante è unico, con le sue misure, il suo taglio, il suo colore e le sue caratteristiche. Selezioniamo unicamente diamanti con caratteristiche decisamente superiori a quelle che si trovano sul mercato. Ogni diamante viene poi inviato presso i più prestigiosi laboratori gemmologici per ottenere una certificazione internazionale. A questo punto entra in gioco l’abilità dei nostri maestri orafi, che studiano il modo per farne risaltare le qualità».



Il taglio a cuore è peculiare delle vostre creazioni: come è nato?

«È nato dalla volontà di differenziarci nella gioielleria bridal ed è il taglio romantico per eccellenza. La naturale evoluzione è stata quella di usare questo taglio anche nell’alta gioielleria, creando gioielli dal design unico che nel tempo sono diventati iconici, come quelli della linea Contrariè nella collezione Anniversary Love.

Quest’anno poi, abbiamo deciso di declinarlo anche nella collezione More dalle linee minimal ed essenziali».



All’interno di Anniversary More, la veretta brilla di nuova luce.

«Abbiamo appena presentato le nuove verette con diamanti di taglio a cuore; inoltre per creare combinazioni di colore differenti abbiamo realizzato le versioni con i diamanti fancy yellow, diamanti champagne e diamanti black, tutti quanti sempre naturali. L’originalità di quest’anello consiste nel doppio utilizzo, come veretta da essere indossata da sola ma anche come veretta aperta che si adatta perfettamente ai nostri solitari più iconici, quelli della collezione Anniversary e Anniversary Love, dando così vita a un nuovo design».



Come nasce la tonalità “sunset gold” nella Anniversary Glam?

«Abbiamo ritenuto che il colore dell’oro giallo dovesse essere attualizzato e reso più caldo, più glamour. Il lavoro è durato più di sei mesi, i nostri tecnici hanno studiato come intervenire sulla lega e sui componenti e i risultati ci stanno dando ragione. È una lega dalle eccellenti proprietà di processo e il colore ha la tonalità del sole che tramonta all’orizzonte».



Come si rinnova il bridal con gemme “à la carte”?

«Ogni donna vuole sentirsi unica, per soddisfare tale desiderio Recarlo le dà la possibilità di scegliere la gemma che più le si addice, come stile e personalità. Abbiamo selezionato i migliori diamanti, da forme romantiche a forme decise, rotonde, a cuore e ovali ma anche gocce, princess e marquise. E realizziamo gioielli su misura».





«Il solitario per la sua semplicità è da sempre uno dei gioielli più difficili da disegnare: il segreto è lavorare con passione, su estetica, spessori e proporzioni, questi sono gli elementi che ci permettono di innovare».