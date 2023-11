Roberto Coin, tra le novità del brand vicentino i “Conversational pieces“ dallo stile unico

Un uomo, tante vite. Imprenditore alberghiero, poi imprenditore orafo, infine creatore di un marchio di alta gioielleria. Roberto Coin ha tante storie da raccontare, tanta creatività riunita in una sola persona che è sempre una persona diversa. Così come le sue collezioni, che sperimentano nuovi confini e restano nella storia del marchio: «A ogni donna unica corrisponde uno stile altrettanto unico», ama ripetere Roberto Coin.



LEGGENDE

Il marchio orafo vicentino, fondato nel 1996, ha come pietra “filosofale” il rubino, che trasmigra da una collezione all’altra. Come? Un piccolo rubino è posto all’interno dei gioielli, riverbero di leggende di antichi faraoni e guerrieri birmani. Per il resto, si può dire che esista una collezione Roberto Coin per ogni donna. Le tendenze spaziano dagli anni Venti al contemporaneo. La prima fu Appassionata l’ultima la Domino.

Tra le sue collezioni, le più amate del 2023? «Quest’anno segna un nuovo record per il brand», spiega Coin. «Le protagoniste di tanto successo sono state Love in Verona, la più romantica tra tutte; Art Déco, gioiosa nel suo design iconico e dinamico. Poi la novità di Domino, con la sua origine esotica e il look seducente, l’oro lucido e i diamanti. E infine la collezione Princess Flower, diventata nostra ambasciatrice nel mondo, condensando il mistero e la bellezza di Venezia in un fiore gioiello a quattro petali».



GLI OMAGGI

E allora eccole le più amate. La Love in Verona è arrivata dopo gli omaggi a Portofino, Capri, Roma e Venezia. A ogni gioiello di città Coin risponde con un gioiello di oreficeria. La collezione è proposta nei tre colori dell’oro, lucido o satinato e il fiore a quattro petali, tipico del marchio, richiama la strutturdell’Arena di Verona.

Ogni diamante è incassato a mano e ogni bracciale ha una chiusura dal meccanismo nascosto che non altera la linearità dell’oggetto. La Art Déco è super fotografata su Instagram. Una famiglia di gioielli che diventano “conversational pieces“, cioè che incuriosiscono così tanto da indurre a una conversazione. Art Déco mixa severità e morbidezza grazie alle linee simmetriche interrotte da elementi mobili come nappe e catene irregolari, che si muovono creando un effetto dinamico, affine agli anni ruggenti del jazz. Ogni gioiello ha pietre come i lapislazzuli blu, la giada nera, la malachite, la madreperla o il turchese. Fino al trionfo haute couture con i pezzi tutti ricoperti di diamanti bianchi.



LA CINA

La Domino è esotica e insieme contemporanea: ispirazione il gioco da tavolo nato in Cina, composta di elementi uguali che si ripetono; piccole tessere scultoree cui i diamanti bianchi e neri donano luce. E poi la Princess Flower, l’evergreen del marchio con il piccolo fiore a quattro petali con diamanti che diventa anello, orecchino, bracciale e collana. Cosa rende il gioiello Coin contemporaneo? «Sin dal nostro esordio ci siamo impegnati per diventare un simbolo di innovazione. Oggi i nostri clienti si sono abituati a sorprendersi, e questo ci riempie di energia e motivazione», chiosa Coin. «Il nostro gioiello contemporaneo è geniale nel design, rappresentativo di un gusto e stile significativi, mai banali; e competitivo nel prezzo, che offre al cliente la massima scelta».