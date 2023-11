Fendi, Chanel e Armani. Quando le fantasie diventano gioie

Martedì 21 Novembre 2023, 06:20







I gioielli hanno il potere di raccontare storie. Possono essere l’intreccio delle nostre vite, costruire la trama dei nostri giorni che ci hanno portato ad essere chi siamo oggi. Hanno la capacità di mettere insieme fenomeni, stili e tendenze ma anche narrazioni centenarie di grandi maestranze che tengono vivi quei gesti che rendono possibile il miracolo della creazione di un gioiello.

IL DEBUTTO

Da Fendi c’è il debutto di Triptych, la prima collezione di alta gioielleria del marchio che racconta attraverso gemme colorate, oro e loghi quali saranno “i classici” di domani. Per Francesca Amfitheatrof disegnare una collezione di preziosi è come essere uno scrittore.

IL RACCONTO

Da qui nasce l’idea di Fantistical Jewels, il libro edito da Rizzoli, che racconta il mondo creativo della designer di Louis Vuitton, attraverso schizzi esclusivi, collage, fotografie e la prefazione dell’attrice australiana Kate Blanchett, ambasciatrice della maison per l’alta gioielleria. Da Gucci si festeggiano i 70 anni di Horsebit, l’iconico morsetto che per l’occasione diventa prezioso, mentre da Tiffany si rende omaggio a Jean Schlumberger che fu chiamato da Tiffany a raccontare la sua particolare interpretazione dei fondali marini. E ancora il mare d’inverno è l’ispirazione di Chantecler per Mediterranea.

LA NATURA

I monili diventano pezzi d’arte ispirati alla natura e all’Africa per l’artista Satta Matturi che trasforma maschere tribali in orecchini in oro e diamanti responsabili. Sono 90 anni quelli di Serti Mystérieux, una delle espressioni più emblematiche dell’arte dell’alta gioielleria a cui Van Cleef & Arpels ha dedicato una collezione ad hoc.

Un gioiello è per sempre, soprattutto se si parla di sautoir che regalano magie del passato e slanci verso il futuro, o trasmettono passioni e le mille sfaccettature della propria personalità. È il caso Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles, firmata da Chanel. Ognuno di questi pezzi racconta una storia unica, fatta di amore alta sartorialità. Per Giorgio Armani è la naturale evoluzione del suo amore per l’accessorio prezioso.

Camilla Gusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA