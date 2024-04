L'Albania rilancia gli impianti di armi sovietiche

Il governo albanese, per voce del ministro della Difesa Niko Peleshi, ha annunciato un piano strategico per rilanciare gli impianti di produzione di armi di era sovietica e riaprire una base aerea che sarà utilizzata per ospitare jet della NATO. Questa mossa mira a trasformare l' Albania in un hub attrattivo per investitori stranieri interessati a sviluppare nuovi prodotti nel settore della difesa. L'Albania rilancia gli impianti di armi dell'era sovietica. E riapre la base aerea che ospiterà i jet della Nato