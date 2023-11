Fope: versatile e disinvolta, l’eleganza seduce con la flessibilità

Gioielli flessibili, tanto flessibili, da poter essere indossati con facilità e disinvoltura nei diversi momenti della giornata, da mattina a sera, sposando diversi look, dal business causal ideale per l’ufficio, allo stile più formale per le occasioni speciali. Preziosi estremamente versatili, così da sfoggiarli in mix and match, combinando i differenti volumi e i colori dell’oro.



IL SISTEMA

È il potere dei gioielli Fope, basati sul collaudato e rivoluzionario sistema della maglia Flex’it, lanciato ben sedici anni fa dall’azienda vicentina fondata nel 1929, e oggi marchio globale di gioielleria. Una tecnologia coperta da brevetto, di apparente semplicità, frutto al contrario, dell’unione tra robotica e tradizione orafa italiana. Il risultato? Microscopiche molle in oro 18 carati inserite nella trama della maglia. Tra le novità del 2023, Flex’it si estende anche alla collana della collezione Solo, la cui chiusura magica è messa in valore quale segno di design. Incastonata con un diamante centrale sulla “o” del logo Fope, la rondella, nasconde il pulsante di apertura, attivato con il meccanismo “diamond click”. Adattandosi alle forme del collo, la collana può assumere valore di chocker, girocollo o essere indossata in doppio giro, esibendo diamanti bianchi e neri nella versione più preziosa.

Dedicata invece esplicitamente a tutte le coppie, la nuova collezione Souls di anelli in oro 18 carati sempre con tecnologia Flex’it, proposti in differenti varianti di pietre preziose colorate: zaffiro rosa e blu, rubino e smeraldo oltre all’immancabile diamante, anche nero, per suggellare un legame speciale. Segni particolari: le maglie flessibili rendono gli anelli adattabili a qualunque misura del dito, tanto da poterne indossare anche diversi insieme, creando un effetto cromatico di impatto. Sulla scia dell’alta gioielleria, Fope propone poi la capsule di anelli Bubble Rings con diamanti e zaffiri colorati; mentre Mia Luce rappresenta creazioni d’eccellenza in tre combinazioni cromatiche: i diamanti brown abbinati all’oro giallo, i diamanti bianchi e neri all’oro bianco e i diamanti bianchi disponibili con i tre colori dell’oro.



LA VERSIONE

Sul diamante nero si concentra, nello specifico, Black Diamond, pensata per presentare la versione da uomo delle iconiche linee del brand.

Il marchio punta anche sulle brand-extension, regalando l’esperienza olfattiva del profumo Eau 558. Creato dal famoso naso Bertrand Duchaufour, combina le note floreali con un sentore di incenso, vaniglia e muschio, replicando la fragranza anche con la candela 558 e il profumo ambiente. Nuovo oggetto del desiderio, è la clessidra nei tre colori dell’oro, con la sabbia verde che scandisce la preziosità del tempo.