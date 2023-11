Dodo, feste anticipate a Roma: grande party per il brand

Parola d’ordine - e di gusto - tangerine, ossia il nuovo colore del brand nato dall’unione delle tonalità dell’arancione alle sfumature rosa fragole. È stato questo il colore guida dell’esclusivo cocktail party con cui Dodo, nella Capitale, ha voluto festeggiare l’atmosfera natalizia, anticipandola.



IL PARTY

E così a partecipare all’ambito DoDo Holiday Party, presso la Galleria del Cardinale Colonna, sono stati molti volti noti, tra celebrities, influencer, amici e ambassador del brand.

Ad accoglierli un imponente albero illuminato e addobbato con preziosi pacchetti regalo DoDo, nonché suggestioni e decori da festa, incluse ovviamente le tipiche luci, con addobbi, appunto, nell’inusitata - per la stagione - sfumatura mandarino, che hanno trasformato, per l’occasione, gli ambienti della dimora settecentesca, proiettandone il gusto nelal contemporaneità.

LA MUSICA

A sorprendere i presenti, la musica: la serata, infatti, si è trasformata presto in spettacolo grazie all’esibizione di un’ospite speciale, la cantante Madame, fra le ultime star italiane d’eccezione, più volte premiata con un Disco di Platino nonché reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo.

I VOLTI NOTI

Molti i nomi noti che hanno preso parte alla serata.

Tra gli amici e gli ambassadors del brand, Giacomo Giorgio, Riccardo Bagaini, Veronica Ferraro. E ancora, Ryan Prevedel, Mikaela Neaze Silva, Alessia Lanza. Senza trascurare ovviamente alcuni DoDo friends romani come Elena Santarelli, Michela Giraud, Pilar Fogliati, Ludovica Bizzaglia e molti altri.

L’OCCASIONE

D’altronde l’occasione era interessante: celebrare il Natale, con lo spirito allegro ed elegante del brand, e, di fatto, omaggiare anche le sue creazioni, nonché, più, in generale la filosofia. Perché Dodo, in fondo, ha dato “voce” ai gioielli, facendo delle sue creazioni anche messaggio. E poi in quel “vocabolario” di forme - ed emozioni - ha introdotto colori e diamanti, a donare ulteriori suggestioni, chiavi di lettura e anche luci. Un universo di stimoli, simboli e significati. Da indossare, interpretare, condividere.