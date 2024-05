Incendio nell'azienda a Francavilla, il sindaco chiude scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incendio è divampato nell'area della ditta di materiale edile Patricelli a Francavilla al Mare (Chieti). Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Chieti e di Pescara. Il sindaco, Luisa Russo, a scopo precauzionale ha deciso, per la giornata di oggi, di chiudere le scuole di Pretarino succursale Masci della scuola di via Monte Amaro, e il nido Alento di via Monte Amaro. La raccomandazione del primo cittadino è di tenere chiuse le finestre.