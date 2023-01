Domani la "Mezza Ciocia... ra", ecco le strade chiuse per la maratona

In occasione della maratona "Mezza Ciocia.... ra" ecco le strade che saranno chiuse domani, domenica 29 gennaio, dalle 9 alle 12 a Frosinone. Parco Matusa, Piazza Martiri di Valle Rotonda, Via Piave, Via Vado del Tufo, Via Palatucci, Via Marittima, Campo Zauli, Via Marittima, Via don Minzoni, Via Sacra Famiglia, Via Verdi, Via Vivaldi, Via San Giuliano, Via Gaeta, Via Gazzelloni, Via Le Rase, Corso Lazio, Via P.L. da Palestrina, Via Pasta, Via Puccini, Via don Minzoni, Via Mascagni, Via Valle Fioretta, Via Michelangelo, Viale Olimpia, Via dei Giochi Delfici, Via A. Fabi, Via Casale Ricci, Via Tumoli, Via dei Salci, Via Cavoni, Viale Strasburgo, Viale Amsterdam, Viale Madrid, Viale Parigi, Piastra Cavoni, Via Simoncelli, Via Vado del Tufo, Via T. Landolfi, Via G, De Matthaeis, Via M.T. Cicerone, P.le de Matthaeis, Via A. Moro, Viale Mazzini, Piazza Martiri di Vallerotonda, Parco Matusa