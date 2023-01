Rieti, neve in città: chiuse le scuole per la giornata di oggi lunedì

RIETI - La neve ha raggiunto la città di Rieti. Le scuole di Rieti, nella giornata di oggi, lunedì 23 gennaio, restano chiuse.

"In relazione alla nevicata sulla città - indica una nota del Comune sulla pagina facebook istituzionale - si informa che le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse nella giornata odierna, lunedì 23 gennaio. A breve il Sindaco Daniele Sinibaldi firmerà l'apposita ordinanza. Nel frattempo, già dalle prime ore del mattino, operatori del Magazzino comunale e di Asm sono in campo per migliorare la situazione della viabilità".

La chiusura, per oggi - lunedì 23 gennaio - è stata adottata anche da altri Comuni della Provincia, tra cui Petrella Salto e Belmonte in Sabina.