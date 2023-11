Maltempo, scuole chiuse a Pescara: ecco tutte le zone allagate

La paura più grande a Pescara è arrivata quando il peggio sembrava ormai passato: il colpo di coda del nubifragio che ha flagellato la costa pescarese ha provocato ieri sera il cedimento improvviso della galleria San Silvestro sulla tangenziale verso Francavilla. Poteva scapparci il morto, il bilancio parla per fortuna di un ferito lieve, quello che si è ritrovato con la sua Bmw arrampicata sulle macerie del crollo. Immediata la chiusura del tunnel con gravi ripercussioni sul traffico nella zona sud ostruita dai cantieri. Infiltrazioni di pioggia sono state segnalate in serata anche a Montesilvano nella galleria “I Pianacci”.

La cronaca della giornata campale era iniziata in piena notte. La pioggia ininterrotta ha allagato Portanuova, palazzo di giustizia, il centro, la riviera, i colli. Un dramma per chi abita al piano terra, per chi ha garage interrati e soprattutto per gli esercizi commerciali. Acqua anche negli istituti scolastici: al sindaco Masci è stato chiesto di chiudere le scuole ma le condizioni meteo oggi dovrebbero migliorare.