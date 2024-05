Lunedì 20 Maggio 2024, 06:00

In centinaia hanno invaso il canale principale del Fucino per la prova di selezione valida per la qualificazione alla semifinale del Campionato italiano di pesca. A partecipare alla prova gli agonisti del Lazio. Le prove di selezione al campionato italiano individuale si sono svolte venerdì, sabato e domenica su più campi gara diversi e hanno visti impegnati ben 500 concorrenti. Ma nei prossimi mesi arriveranno anche altri concorrenti da tutte le regioni d’Italia. «Da qui a luglio tante prove di rilevanza nazionale tra cui le selettive del campionato italiano individuale e la finale del campionato italiano di pesca con il gallegiante. La finale è con 100 concorrenti che verranno dalle prove selettive provinciali dove parteciperanno circa settemila pescatori» dice l’avvocato Crescenzo Presutti, ex assessore all’ambiente e ricorda che le manifestazioni porteranno in Marsica circa 10mila pernottamenti, «un buon volano per l’economia e sono sicuro che le amministrazioni locali comprenderanno l’importanza di questa economia». Grazie all’impegno di realtà sportive, enti e associazioni il canale di irrigazione di Borgo Ottomila è diventata una realtà sportiva nazionale: ambiente perfetto per la riproduzione del pesce. E grazie all’impegno di alcune realtà locali di pescatori, come la Asd Acque Fucensi e la Asd Crisalide Avezzano, è tornato alla ribalta. «Ora bisogna continuare a portare importanti manifestazioni nazionali. A settembre ci sarà la finale dei campionati nazionali, ma i progetti sono molto più in grande. In vista di questi impegni, sono state pulite e sistemate le sponde per pescare» conclude Presutti, vice presidente regionale Fipsas Abruzzo.