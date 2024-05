Lunedì 20 Maggio 2024, 06:00

Si è arreso dopo aver lottato a lungo contro una malattia che lo ha lentamente logorato fino a portarselo via. Si è spento ieri nella sua abitazione, circondato dall’affetto di parenti e amici, Antonio Cantagallo, per tutti Antonello, commercialista conosciutissimo nonché fratello amatissimo della nostra collega Mila cui vanno le più sentite condoglianze della nostra redazione. Aveva 59 anni, Antonello, era un grande appassionato di archeologia e per questo socio dell’Archeoclub di Pescara. In tanti lo ricordano come persona sempre sorridente, solare, dotata di un grande senso dell’ironia. Lascia due figli ancora giovanissimi che potranno solo ricordarlo con grande affetto. I funerali si svolgono domani alle 15,30 nella chiesa del Cristo Re ai Gesuiti, a Pescara. La camera ardente è presso la casa funerario "Dimora del silenzio" di Montesilvano