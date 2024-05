730 al via dichiarazioni dei redditi: novità e scadenze per il 2024

La stagione delle dichiarazioni dei redditi ha ufficialmente preso il via con l'apertura del canale diretto con l'per l'invio delle dichiarazioni precompilate 2024. I contribuenti hanno tempo fino al 30 settembre per il modello '730' e al 15 ottobre per il "Redditi". Novità importanti includono la semplificazione della dichiarazione e l'opzione per una modalità più immediata e fruibile. 730 precompilato, quando scattano i controlli preventivi? Da oggi si può inviare il modello, la guida completa