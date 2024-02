Case di riposo e comunità alloggio irregolari, due attività chiuse in provincia

Quattro case di riposo non conformi nella provincia di Frosinone sulle sei controllate dai carabinieri del nucleo tutela della salute (Nas) nell'ambito di una più vasta operazione a carattere nazionale. Due le violazioni amministrative accertate, per un ammontare di circa 17000 euro, contestate per la mancanza di titolo autorizzativo al funzionamento.

In particolare, a seguito di controllo presso una comunità alloggio per anziani ricadente nel comune di Arnara, è stato riscontrato l’utilizzo di locali diversi da quelli autorizzati, per cui è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 8500,00 euro. Inoltre, gli uffici comunali preposti, a seguito di segnalazione dei militari, hanno disposto la chiusura e il divieto di utilizzo degli stessi. Il valore dei locali chiusi ammonta a 50000 euro. Analoga situazione è stata riscontrata presso il comune di Atina, che ha emesso ordinanza di chiusura e di divieto di utilizzo dei locali di una comunità alloggio per anziani.

Anche in questo caso al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di circa 8500 euro. Il valore dei locali chiusi ammonta a circa 50000 euro.