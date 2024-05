Lunedì 20 Maggio 2024, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 08:47

Nemmeno la pioggia è riuscita a bloccare uno spettacolo affascinante come quello delle Frecce Tricolori che hanno incantato i 50mila spettatori presenti. Questa la stima, secondo gli organizzatori, con la spiaggia affollata da nord fino al porto ed ancora terrazze private, quelle degli hotel che hanno riaperto per l’occasione, in anticipo rispetto alla scorsa stagione. Ed ancora i siti panoramici della città alta con il Belvedere e il piazzale del Santuario della Madonna dello Splendore che hanno registrato il pienone. Tutto si è svolto secondo il programma e con una puntualità straordinaria, culminata nella grande coreografia finale con il tricolore delle Frecce che ha “dipinto” il cielo su Giulianova. «Per noi - dice il sindaco Costantini - è stato un evento straordinario, una grande festa, siamo orgogliosi di aver portato qui questo evento». Soddisfatto anche l’assessore al turismo Marco Di Carlo: «È un successo di un’intera città, una manifestazione di cui tutti dobbiamo andare orgogliosi e per ottenerla abbiamo dovuto lottare riuscendo a battere la concorrenza di città decisamente più quotate». Anche da parte dei vertici dell’Aeronautica giudizi positivi e rimarcati da parte del generale Antonio Conserva e dell’ex pilota delle Frecce che oggi “comanda” da terra Massimiliano Salvatore. «Siamo contenti anche per il modo con cui la città ha accolto questo evento che tutti ci richiedono - dice Salvatore - ho visto bandiere tricolori ovunque, siamo stati accolti in maniera perfetta e ne siamo contenti». Imponente anche il servizio d’ordine: 480 persone dislocate sulla spiaggia e anche in altri punti del Lido con la Protezione civile che, oltre ai suoi uomini in loco, ha inviato 60 volontari dall’Aquila e con i 120 volontari della Croce Rossa supportati dalla presenza di ben sei ambulanze di cui due medicalizzate. Ed una è servita quando il paracadutista disceso dall’elicottero, munito di bandiera tricolore, nel planare sulla spiaggia ha avuto un piccolo problema nell’atterraggio ed stato soccorso e medicato dai sanitari Cri.

L’AIR SHOW

Ma anche l’Air Show, l’evento che ha anticipato l’arrivo e l’esibizione delle Frecce, è stato entusiasmante con il doppio salvataggio simulato di un uomo in mare con l’ausilio degli elicotteri, uno dell’Aeronautica e l’altro della Guardia Costiera, operazioni che sono state anche di carattere didattico oltre che belle da ammirare come anche le evoluzioni dell’aereo “solitario” che ha volteggiato, si direbbe in maniera spericolata (ma tutto era calcolato) tentando di fare concorrenza all’esibizione delle Frecce e con il pilota che ha ottenuto a sua parte di applausi della gente assiepata sulla spiaggia, dove gli ombrelloni già piantati sulla sabbia per i bagnanti, hanno offerto un riparo dalla pioggia insistente. In spiaggia c’erano anche prefetto e questore, presenti anche nella giornata delle prove, ed il presidente della Provincia, Camillo D’Angelo. Le Frecce, dall’aeroporto di Pescata, sono ripartite alla vota di Rivolto (Udine) dove resteranno in attesa dell’esibizione prevista all’Aquila il 26 maggio e della partenza per la lunga tournèe negli Stati Uniti e in Canada. Unico neo il traffico per le uscite dal lato mare sulla nazionale Adriatica dove c’erano file lunghissime.