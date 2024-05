Lunedì 20 Maggio 2024, 06:00

A 91 anni se n'è andato, nel pomeriggio di ieri, il francescano più amato della città di Ortona: padre Camillo D’Orsogna fondatore dell’Impavida ora Sieco Service. Padre Camillo ci ha lasciato a poco tempo di distanza dal presidente della società, Tommaso Lanci. La storica squadra che ha giocato ai vertici della A2 di volley è stata infatti fondata proprio dal francescano ex parroco di Santa Maria delle Grazie. Nel 1968 padre Camillo ebbe l’idea di fondare il sestetto, non avendo abbastanza spazio nell'oratorio per il calcio scelse dunque la pallavolo. La squadra venne chiamata l’Impavida Santa Maria delle Grazie di Ortona a simboleggiare il fatto che gli atleti sarebbero scesi in campo senza paura. Padre Camillo ha accompagnato la squadra fino agli anni 80 ed è stato un punto fermo nella vita di tanti ragazzi sapendo creare nella parrocchia lo spirito di una vera famiglia e dando alla città un centro aggregativo che mancava. Ortona ha saputo ricambiare il profondo amore. «Non smetteremo mai di ringraziare padre Camillo e di ricordarlo per aver regalato alla città di Ortona una squadra che ha raggiunto traguardi inimmaginabili in quel lontano 1968. Riposa in Pace, padre Camillo». «Oggi la comunità è più sola e triste perché perde un religioso che tanto ha fatto per la sua comunità parrocchiale - commenta l'ex sindaco Leo Castiglione - ma soprattutto perde un amico che ha voluto bene ad Ortona fino alla fine». Le esequie domani alle 11 nella chiesa di Sant'Antonio a Lanciano.